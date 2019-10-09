Молдавский президент приехал на фестиваль народной песни. Площадь Искусств парализовало

Транспортный коллапс возник с утра 9 октября вокруг площади Искусств в центре Петербурга.

Практически «мёртво» встали и набережная канала Грибоедова, и сама круговая площадь, и ведущие к ней и от неё Итальянская, Михайловская и Инженерная. На площади и на улицах дежурили машины ГИБДД, частично перекрыли проезд по Инженерной улице.





Скорее всего, заторы связаны с торжественным открытием IV Международного фестиваля народной песни «Добровидение-2019» в Мраморном зале Российского этнографического музея, расположенного на Инженерной улице. Среди гостей этого фестиваля президент Республики Молдова Игорь Додон, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева, депутаты Государственной думы и работники культуры.

Фестиваль проходит 9 и 10 октября, гала-концерт состоится вечером 9 октября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Сейчас движение открыли, пробка рассасывается. Сотрудники ГИБДД разъезжаются.