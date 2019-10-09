Почти миллион отсудила у Минобороны курянка, попавшая в «сэндвич» меж двух БТР

Жительница Курска выиграла суд у Министерства обороны России после массового ДТП, в котором получил повреждения её «Фольксваген Туарег».

Кадр из видео в YouTube

Как сообщает 9 октября издание KurskCity, по решению Ленинского районного суда Курска в пользу Ирины Гавловской с Минобороны взыскано 912 884 рубля и 55 копеек. В эту сумму вошли компенсации ущерба и стоимости ремонта машины, а также расходы по оплате услуг эвакуатора, эксперта-техника, юриста и госпошлины.

Массовая авария произошла в Курске 27 февраля. Тогда между двумя бронетранспортёрами оказались зажаты «сэндвичем» четыре гражданских автомобиля, а появившаяся на следующий день видеозапись доказала, что аварию устроил первый БТР: он резко поехал задним ходом. Тогда командование Курского военного гарнизона заявило, что ДТП произошло в результате запрещённого правилами «вклинивания гражданских легковых автомобилей в организованную колонну военной техники, следовавшей по установленному маршруту в пункт постоянной дислокации».





Гражданские лица, понёсшие убытки в результате ДТП, подали иски. Решение по иску Ирины Гавловской – первое решение в пользу потерпевших.