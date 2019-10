Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира, но запомнилась усатым капитаном с ирландским акцентом

Неутешительно завершился для сборной России по регби чемпионат мира в Японии. В заключительном матче группового этапа россияне уступили со счетом 0:61 Шотландии. Тем самым отечественная команда установила антирекорд, став первой командой в истории чемпионатов мира, проигравшей «всухую» два матча подряд. 3 октября Россию обыграла Ирландия со счетом 35:0.

«Мы отдали так много сил в предыдущих трех матчах. Нам было нелегко выходить на четвёртую игру подряд и играть со столь сильным соперником. Это был настоящий мастер-класс от шотландцев с точки зрения атаки и выполнения ударов. Стоит похвалить соперника. Наши ребята также приложили громадные усилия в обороне. Мы не смогли использовать свои возможности. Спасибо огромное, что поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость выступать здесь, играть за вас, играть за Россию. Мы хотим регулярно выступать на Кубке мира, а не быть случайным гостем. Мы возвращаемся в Россию. У нас впереди много работы, но мы этого не боимся», — сказал капитан сборной России по регби Василий Артемьев после игры с Шотландией.

.@russiarugby captain Vasily Artemyev gives great interview after his sides tough loss against Samoa #RWC2019 pic.twitter.com/DMHCfD9hHC