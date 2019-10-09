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Спорт
09.10.2019 14:48
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Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира, но запомнилась усатым капитаном с ирландским акцентом

Неутешительно завершился для сборной России по регби чемпионат мира в Японии. В заключительном матче группового этапа россияне уступили со счетом 0:61 Шотландии. Тем самым отечественная команда установила антирекорд, став первой командой в истории чемпионатов мира, проигравшей «всухую» два матча подряд. 3 октября Россию обыграла Ирландия со счетом 35:0.

«Мы отдали так много сил в предыдущих трех матчах. Нам было нелегко выходить на четвёртую игру подряд и играть со столь сильным соперником. Это был настоящий мастер-класс от шотландцев с точки зрения атаки и выполнения ударов. Стоит похвалить соперника. Наши ребята также приложили громадные усилия в обороне. Мы не смогли использовать свои возможности. Спасибо огромное, что поддерживали нас на протяжении всего турнира. Для нас большая гордость выступать здесь, играть за вас, играть за Россию. Мы хотим регулярно выступать на Кубке мира, а не быть случайным гостем. Мы возвращаемся в Россию. У нас впереди много работы, но мы этого не боимся», — сказал капитан сборной России по регби Василий Артемьев после игры с Шотландией.

В двух других матчах россияне уступили сборным Японии (10:30) и Самоа (9:34). Проиграв все четыре матча на групповой стадии, сборная заняла последнее место в своей группе и выбыла из турнира.


Отметим, что несмотря на неудачное выступление, одним из самых ярких моментов турнира стали послематчевые интервью Василия Артемьева. Зарубежных пользователей восхитили усы российского спортсмена и идеальный английский язык с ирландским акцентом.

Дело в том, что Василий Артемьев учился в Дублинском университетском колледже на юридическом факультете.

Действующий обладатель Кубка мира по регби — Новая Зеландия. Сборная России пробиться в финальный этап соревнований не смогла.

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