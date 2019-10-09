Теплый пол: выбираем покрытие

Одной из важных характеристик малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы», которые возводит в Пушкинском районе на «Царскосельских холмах» строительная компания «Терминал-Ресурс», является индивидуальное отопление. Застройщик применяет популярную в Европе технологию «тёплый водяной пол».

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Когда с полом повезло

Раньше считалось, что тёплые полы – удовольствие недешёвое, и позволить их себе могут не все. Но сегодня эта технология вполне доступна. В уже построенных квартирах можно установить электрические полы. Водяные имеют перед ними преимущества. Такая система обогрева применяется в ряде новостроек. Среди них – «Образцовые кварталы». Летом 2019 года был введён в эксплуатацию «Образцовый квартал 4», в 2020-м году планируются к сдаче пятый и шестой жилые комплексы. Жильцы уже построенных «Образцовых» убедились, что тёплые водяные полы не только удобны, но и экономичны.

Важно, что в новостройках система отопления полностью автономна – у каждого дома на крыше установлены газовые котельные производства Бельгии. Поэтому возможно круглогодичное теплоснабжение и экономить на коммунальных платежах. Строители передают квартиры со стяжкой пола, готовой к финальному покрытию. И перед его выбором стоит рассмотреть все за и против для каждого варианта.

Выбираем пол

Плитка, ламинат, линолеум… А может быть паркет или пробка? Разберемся, с какими покрытиями теплый пол «дружит», какие «терпит», а с какими «воюет». Ассортимент напольных покрытий сейчас настолько велик, что позволит воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.

Предоставлено компанией Uponor

Керамическая плитка. Это один из лучших вариантов покрытия для тёплых полов. Плитка экологична, прочна, влагостойка и легко чистится. Главное, выбирать такое покрытие с учётом назначения помещения. Например, для комнат, полы в которых не будут испытывать значительную нагрузку, подойдет тонкая плитка, для кухни лучше выбирать варианты с более высокой прочностью. Керамическая плитка подходит для ванной, санузла, коридора, прихожей и, конечно же, кухни. Если у вас есть дети, лучше выбрать плитку с рифленой или матовой поверхностью – она менее скользкая.

Ламинат. Пожалуй, самый популярный вид покрытия у потребителей. Ламинат имеет хорошие показатели теплопроводности, износостойкий и подходит для воплощения в жизнь самых разных дизайнерских решений. Ламинат, подходящий для укладки на тёплые полы, маркируется специальными символами и имеет класс прочности 32 и выше. Толщина покрытия должна быть не более 8-10 мм.

Линолеум. Многие потребители делают выбор в пользу линолеума, так как это один из самых доступных и простых вариантов для финишной отделки пола. Подходит он и для тёплых полов, но с важным условием: это должен быть натуральный материал либо виниловый с минимальной толщиной и без утеплителя. Глифталевый (алкидный), релиновый (резиновый) и коллоксиновый (нитроцеллюлозный) линолеумы не подойдут – на нагрев они не рассчитаны.

Ковролин. Любой ковер или ковролин обладает теплоизоляционными свойствами, и чем толще покрытие, тем больше преграда для тепла. Но правильно подобранное ковровое покрытие можно стелить и на тёплые полы. В первую очередь, обратите внимание на толщину материала и его состав. Например, тонкий войлочный или джутовый ковролин хорошо передают тепло, а основы, сделанные из резиновых или синтетических материалов, блокируют его поступление.

Пробковое покрытие. Использовать пробку в помещении с тёплыми полами можно, хотя особого смысла в этом нет. Пробковый пол сам по себе тёплый и комфортный, кроме того, он считается хорошим звуко- и теплоизолятором. Такое покрытие медленно нагревается и долго остывает.





Паркетная доска. Деревянные полы имеют отменные показатели экологичности, они приятны на ощупь и выглядят стильно. И все-таки для тёплого пола это не лучший вариант, так как высокая температура нагрева может привести к тому, что дерево будет рассыхаться. Если на полу хочется видеть именно дерево и ничего больше, то лучше использовать древесину, полученную из экзотических пород деревьев – тика, палисандра. Правда, стоит такое покрытие очень дорого.

Вместо вывода

Конечно, настоящий комфорт проживания зависит не только от дизайна интерьера и качества ремонта. Не менее важно расположение дома и прилегающая инфраструктура. Малоэтажные «Образцовые кварталы» находятся в зелёном районе вблизи от знаменитых дворцово-парковых комплексов Пушкина и Павловска. Транспортная инфраструктура позволяет жителям «Царскосельских холмов» быстро добираться как до Пушкина, так и до ближайших станций метро.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» находится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya