Шнуров написал стихотворение про Путина. Без мата

Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение про день рождения президента Владимира Путина. Пусть и несколько с опозданием, зато без обычных для автора нецензурных слов, что позволяет цитировать это поэтическое произведение в СМИ.

Новые строки опубликованы в Instagram лидера «Ленинграда» днем 9 октября. Сопровождает их фотография — впрочем, не главы государства, а самого Шнурова. В резиновых сапогах, с удочкой — на берегу водоёма в знакомых северных широтах. Музыкант в кадре один.

Осень. Как же хорошо!



Рыба, утки под прицелом.



Шойгу в кадр не вошёл,



С ним десяток офицеров,



Повар, съемочная группа,



ФСО в канаве дышит.



Тише! Не кричите в рупор!



Дайте насладиться тишью.



Лес листвой своей гудит.



А в кустах танки, как лоси.



Я люблю побыть один.



Как же хорошо, что осень!

Опубликованный менее часа назад пост собрал уже больше 50 тысяч просмотров. Поклонники к поэтическому творчеству кумира благосклонны. А кто-то даже ответил в стихах:





Это всё как бы понятно,



Не понятно только то,



Что ты делал там, Серёжа,



В драповом своём пальто?

Так пользователь прокомментировал деталь гардероба, не очень подходящую к рыбалке.

Напомним, перед своим 67-летием президент Владимир Путин уехал в сибирскую тайгу. Глава государства хотел отметить праздник в «кругу родных и близких», в кадр из числа приближенных попал только министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственно 7 октября российскому лидеру пришлось отвечать на многочисленные звонки и письма от иностранных коллег.



