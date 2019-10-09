Шнуров написал стихотворение про Путина. Без мата
Член совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров написал стихотворение про день рождения президента Владимира Путина. Пусть и несколько с опозданием, зато без обычных для автора нецензурных слов, что позволяет цитировать это поэтическое произведение в СМИ.
Новые строки опубликованы в Instagram лидера «Ленинграда» днем 9 октября. Сопровождает их фотография — впрочем, не главы государства, а самого Шнурова. В резиновых сапогах, с удочкой — на берегу водоёма в знакомых северных широтах. Музыкант в кадре один.
Осень. Как же хорошо!
Рыба, утки под прицелом.
Шойгу в кадр не вошёл,
С ним десяток офицеров,
Повар, съемочная группа,
ФСО в канаве дышит.
Тише! Не кричите в рупор!
Дайте насладиться тишью.
Лес листвой своей гудит.
А в кустах танки, как лоси.
Я люблю побыть один.
Как же хорошо, что осень!
Опубликованный менее часа назад пост собрал уже больше 50 тысяч просмотров. Поклонники к поэтическому творчеству кумира благосклонны. А кто-то даже ответил в стихах:
Это всё как бы понятно,
Не понятно только то,
Что ты делал там, Серёжа,
В драповом своём пальто?
Так пользователь прокомментировал деталь гардероба, не очень подходящую к рыбалке.
Напомним, перед своим 67-летием президент Владимир Путин уехал в сибирскую тайгу. Глава государства хотел отметить праздник в «кругу родных и близких», в кадр из числа приближенных попал только министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственно 7 октября российскому лидеру пришлось отвечать на многочисленные звонки и письма от иностранных коллег.