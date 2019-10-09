Фигурант дела Олега Кашина заочно арестован в Петербурге. Его обвинили в похищении правой руки Турчака

В Петербурге заочно арестован бывший глава службы безопасности холдинга «Ленинец» Александр Мешков. Он соглашался дать показания о причастности Андрея Турчака к покушению на Олега Кашина, но ищут его по другому делу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 9 октября Московский районный суд вынес постановление о заключении Мешкова под стражу на два месяца с момента его фактического задержания. «Мера пресечения избрана заочно, обвиняемый находится в международном розыске», – уточнили в пресс-службе судов.

Ходатайство подписывал следователь по особо важным делам ГСУ СКР Владимир Шараев. Он возглавляет следственную группу.

По версии следствия, 41-летний Александр Мешков организовал похищение гендиректора завода «Ленинец» Александра Горбунова – давнего партнера нынешнего вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака по «Молодой гвардии» и бизнесу.





Горбунова похитили 1 апреля 2014 года на улице Коли Томчака. К преступлению, как установил Санкт-Петербургский городской суд, причастны бывшие сотрудники службы безопасности холдинга.

По мнению следствия, Мешков хотел добиться признания Горбунова в организации покушения на Олега Кашина. Для этого похищенному в течение суток вводили психотропное вещество, обливали его водой, били деревянной палкой по пальцам ног и пяткам, применяли электрошокер. Горбунову, по данным «Фонтанки», отбили правое колено, разорвали барабанную перепонку, нанесли другие травмы в не менее чувствительных местах.

В июле 2018 года восемь человек получили реальные сроки. Среди них предполагаемые исполнители покушения на Кашина – Данила Веселов и Михаил Кавтаскин. Третий фигурант дела журналиста, Вячеслав Борисов, был задержан в мае 2019 года – тоже по эпизоду с похищением Горбунова.

В октябре 2015 года Александр Мешков дал «Коммерсанту» дистанционное интервью. В нем он подробно рассказал, каким образом узнал о заинтересованности Горбунова и Турчака, в то время работавшего губернатором Псковской области, в поисках Олега Кашина.

Журналиста жестоко избили в ноябре 2010 года металлическими прутьями. Он получил тяжелейшие травмы головы, множественные переломы, потерял фалангу пальца. За нападение на него исполнителям было выплачено 3 млн 300 тыс. рублей.