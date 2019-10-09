Суд постановил закрыть пиццерию с особенной печкой в центре Петербурга. Звание лучших в Европе не помогло

Один из ресторанов сети пиццерий «22 сантиметра» оказался под угрозой закрытия на ближайшие два месяца из-за жалоб соседей. Владельцы указывали на невнятные законы, но суд их не услышал.

Закрыть на 60 дней пиццерию на Большой Конюшенной улице, 2, постановил Дзержинский районный суд 9 октября. Поводом, сообщает объединенная пресс-служба судов города, стала внеплановая проверка в августе этого года. Инспекция приехала в заведение к десяти часам вечера, отрабатывая жалобы от жителей дома — тем не нравился шум и запах пиццы. Ряд нарушений и правда нашли – канализация «22 сантиметров» объединена с общедомовой, разгрузка происходит во дворе, мусор мастера-пиццайоло выкидывают туда же, куда и остальные обитатели дома.

Споры в суде вызвала дровяная печь. В различных интервью основатели компании Эльдар Кабиров и Андрей Петухов рассказывали, что для своей пиццы используют итальянскую печку Valoriani, готовят на открытой кухне. В суде представители компании (а, по данным СПАРК, она зарегистрирована как ООО «23 сантиметра») отметили, что в российском законодательстве «отсутствуют внятная разрешительная или регламентирующая документация относительно возможности либо невозможности использования дровяных печей». Кроме того, заверили бизнесмены, представители МЧС с проверками у них бывали и никаких нарушений не нашли.

В данных СПАРКа указано, что последний раз с внеплановыми проверками Роспотребнадзор бывал в заведении на Большой Конюшенной еще до чемпионата мира по футболу. Тогда инспекторы проверяли все кафе и рестораны в центре и около стадиона, «22 сантиметра» нареканий не имела.





Сеть пиццерий была основана Петуховым и Кабировым в Северной столице в 2015 году, через три года их кафе открылись в Москве и Краснодаре. Столичный филиал расположился на Солянке. Три дня назад, сообщает издание «Гастрономъ», он был признан лучшим в Европе в категории «Качественная быстрая еда», пиццерия получила дизайнерскую премию The Restaurant & Bar Design Awards. На премию претендовали 1000 участников из 70 стран.

«Фонтанка» обратилась к владельцам с вопросом о том, будут ли они обжаловать решение. По телефону заведения на Большой Конюшенной ответили, что кафе открыто и в ближайшие дни закрываться не планировало.