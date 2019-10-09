Что построили и от чего спасли Петербург, пока Юрий Митюрев был главным архитектором города
Юрий Митюрев занимал должность главного архитектора Петербурга с конца 2008-го по 2013-й. «Фонтанка» собрала наиболее известные проекты, которые были реализованы или, наоборот, так и остались на бумаге за то время, пока он отвечал за градостроительный облик города. Накануне стало известно, что архитектор ушел из жизни.
1 Набережная «Европы»
Архитектурный конкурс на проект элитного комплекса «Набережная Европы» стартовал незадолго до назначения Митюрева главным архитектором города. Проект-победитель, который разработали Евгений Герасимов и Сергей Чобан, архитектурное сообщество называло скучным. Митюрев, входивший в состав жюри, тогда отозвался о проекте сдержанно. Он напомнил о необходимости объективного судейства, которое должно отталкиваться от условий конкурса. И добавил, что пытался отстоять проект Никиты Явейна, но потерпел неудачу. В декабре 2011-го – январе 2012-го начался снос Института прикладной химии. Перед уходом Митюрева стало известно, что «Набережная Европы» так и останется на бумаге, а вместо нее будет возведен Судебный квартал. Правда, и этим планам не суждено сбыться, в апреле 2019 года стало известно, что на этом месте появится парк.
2 «Охта-центр»
В декабре 2010 года проект строительства небоскреба на Охтинском мысу под давлением общественности и градозащитников был остановлен. «Охта Центр» было решено перенести подальше от исторического центра. «Газпром» приобрел участок в Приморском районе, а проект сменил название на «Лахта Центр». В 2011 году КГА разрешил здание высотой в 500 метров. На Охтинском мысу, в свою очередь, главный архитектор предлагал возвести музейно-выставочный комплекс.
3 Вторая сцена Мариинского театра
Конкурс на разработку архитектурного облика новой сцены Мариинского подвели в 2009 году. Победило ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» (ВИПС). Петербуржцы моментально прозвали будущее здание «ТРК Мариинский», а Юрий Митюрев тогда оценил проект как «очень сырой». В конце 2012 года на новой сцене запустили тестовые концерты.
4 Зоопарк в Юнтолово
В 2010 году архитектурный конкурс на строительство зоопарка в Юнтолово выиграла архитектурная мастерская Deckmann-N'Thepe. Реализацию оценивали в 25 млрд рублей. Еще в мае 2012-го городские власти заявляли, что альтернативного места для зоопарка нет. Но уже в декабре отказались от этой идеи, объяснив заботами о сохранении экосистемы Юнтоловского заказника. Бюджет успел потратить на этот так и оставшийся нереализованным проект более 800 млн рублей.
5 Застройка Малой Садовой торговыми павильонами
В 2012 году КГА и КГИОП совместными усилиями не допустили застройку Малой Садовой улицы торговыми павильонами. Идея принадлежала компании «Конкорд», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Накануне после реконструкции открылся знаменитый Елисеевский магазин, который ранее выкупила структура предпринимателя. В этом случае главный архитектор сдерживаться в оценках не стал, заявив: «Работа полностью противоречит концепции улицы. И мы сразу отказали заказчику».
6 «Новая Голландия»
Конкурс на инвестконтракт на реставрацию и приспособление под современное использование «Новой Голландии» в 2010 году выиграла компания «Миллхаус». Популярное сегодня общественное пространство открыли для посетителей летом 2011 года, первые три года остров работал на вход сезонно. Интересно, что 28 лет назад мастерская Юрия Митюрева была названа победителем конкурса на реконструкцию острова.
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