Что построили и от чего спасли Петербург, пока Юрий Митюрев был главным архитектором города

1 Набережная «Европы»

Фото: Архив "Фонтанки.ру"

Архитектурный конкурс на проект элитного комплекса «Набережная Европы» стартовал незадолго до назначения Митюрева главным архитектором города. Проект-победитель, который разработали Евгений Герасимов и Сергей Чобан, архитектурное сообщество называло скучным. Митюрев, входивший в состав жюри, тогда отозвался о проекте сдержанно. Он напомнил о необходимости объективного судейства, которое должно отталкиваться от условий конкурса. И добавил, что пытался отстоять проект Никиты Явейна, но потерпел неудачу. В декабре 2011-го – январе 2012-го начался снос Института прикладной химии. Перед уходом Митюрева стало известно, что «Набережная Европы» так и останется на бумаге, а вместо нее будет возведен Судебный квартал. Правда, и этим планам не суждено сбыться, в апреле 2019 года стало известно, что на этом месте появится парк.