Босоногого ангела вернули в Любашинский парк. Он готов к холодам и любви

Калининский район - территория развития/vk.com

Парк в Калининском районе Петербурга снова обрёл своего ангела: небесный житель вернулся в ротонду фонтана. После усовершенствования народная любовь не будет для него опасной.

О том, что в Любашинском парке вновь можно загадывать желания и фотографироваться со статуэткой крылатого мальчика, 9 октября на своей странице «ВКонтакте» сообщила администрация Калининского района. Сотрудники Водоканала усадили ангела на привычную скамью возле фонтана, добавив ему для надежности второе крепление.

Один металлический штырь с популярностью фигурки авторства петербургского скульптора-кукольника Романа Шустрова не справился. С конца августа ангела заобнимали так, что он зашатался, и 26 сентября его забрали на ремонт.





Справиться с работами успели до закрытия фонтана в Любашинском парке. Готовить к зиме конструкцию собираются одной из последних, работать фонтан будет до конца следующей недели. Самого крылатого мальчика к холодам уже подготовили, утеплив вязаным белым шарфом. Его старший «брат» в Измайловском саду накануне уже щеголял похожим, но бордовым.