Петербуржцы стали меньше занимать «до зарплаты» в микрофинансовых организациях

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) фиксирует снижение интереса граждан России к займам небольших сумм, которые характеризуют как кредиты «до зарплаты». В Петербурге за лето микрофинансовые организации (МФО) выдали на 10% меньше денег населению.

«Количество выданных летом 2019 года займов МФО снизилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение выдачи пришлось на сегмент небольших займов (займов до зарплаты)», – сообщается 9 октября на сайте НБКИ.

По данным исследователей, россияне все меньше берут в долг небольшие суммы до 10 тысяч рублей (минус 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и от 10 до 20 тысяч рублей (минус 2,7%).

В Петербурге также наблюдается заметное снижение средств, выданных микрофинансовыми организациями. За летние месяцы 2019 года МФО предоставили на 10,8% меньше денег для займов. В Ленинградской области этот показатель – минус 12,4%.





Единственным регионом, где был замечен рост количества выданных займов, стала Московская область. В столице исследователи зафиксировали хоть небольшое (-0,3%), но падение.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков указывает, что сокращение выдачи кредитов «до зарплаты» происходит на фоне снижения рентабельности микрофинансового бизнеса, на что оказали влияние и попытки Банка России «охладить» рынок.

«Рынок микрофинансирования меняется в сторону повышения качества оценки риск-профиля своих клиентов и снижения аппетита к риску», – резюмировали в НБКИ.

Рост реальных доходов – на уровне 0,1% – был впервые за долгое время зафиксирован по итогам 2018 года. При этом в 2019-ом до восьми миллионов выросло число россиян, которые отдают больше половины дохода на займы и кредиты. Депутаты предложили ввести кредитную амнистию для некоторых категорий должников, однако инициатива не встретила понимания в министерстве финансов. Петербургские микрофинансовые организации за 2018 год выдали микрозаймов на сумму 16,8 млрд рублей.