Сероглазый рецидивист не выдержал заключения в колонии под Петербургом. Беглеца ищут на пути к Украине

Полиция и разыскники Федеральной службы исполнения наказаний ориентированы на поиск осуждённого за воровство, которого не удержала колония-поселение в Волосовском районе Ленобласти. Сидеть за колючкой ему оставалось меньше года.

Как 9 октября сообщает 47news, 45-летнего Александра Локайчука в колонии-поселении №1 в Княжево недосчитались вечером 7 октября. Здесь мужчина обосновался относительно недавно: в июне его перевели из колонии строгого режима, куда псковский суд определил его ещё в 2016 году на четыре года и два месяца.

Ранее неоднократно судимый Локайчук должен был получить свободу в июне следующего года, но послаблением режима воспользовался иначе. В ориентировках он описан как плотный мужчина 50 лет с серо-голубыми глазами, раздвоенным подбородком и носом с горбинкой. В бега он подался в джинсах, тёмно-синей куртке, сине-белой шапке и чёрных ботинках.

Не исключено, что стремиться он будет на родину – в село Юрковка Черкасской области Украины.



