«Образцовые кварталы» ещё ближе

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Представители застройщика «Терминал-Ресурс» проведут консультации о строящейся и готовой жилой недвижимости в филиале одного из банков-партнёров.

Строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. На площади 316 га возводятся малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», разрабатывается дорожно-транспортная сеть, проектируются объекты социальной инфраструктуры. В рамках проекта «На Царскосельских холмах» уже введены в эксплуатацию четыре жилых комплекса, готовятся к сдаче «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Снижение процентных ставок и упрощение условий выдачи кредитов сделало возможным приобретение жилья теми, кто ещё недавно мог об этом только мечтать. По статистике застройщиков, до 80% квартир в новостройках приобретается сейчас с привлечением кредитных средств. Жилые объекты ООО «Терминал-Ресурс» аккредитованы более чем десятком банков из ТОП-рейтинга кредиторов физических лиц. Среди них АО «Газпромбанк» – один из крупнейших банков России по всем основным показателям.

Пришло время улучшать жилищные условия, а собственных средств недостаточно? Специалисты отдела продаж строительной компании «Терминал-Ресурс» совместно с кредитными экспертами АО «Газпромбанка» ответят на ваши вопросы, расскажут о различных условиях кредитования, рассчитают ежемесячный платёж. Возможно сразу забронировать квартиру и подать заявку на кредит.

Встречи состоится 15 и 30 октября 2019 года с 15.00 до 20.00 в центре ипотечного кредитования «Газпромбанка» по адресу: Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 205, литера А.

Адрес отдел продаж застройщика: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya