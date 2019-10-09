Nissan отзывает в России 162 тысячи машин из-за проблем с пиропатроном подушек безопасности

Очередные проблемы с подушками безопасности привели к крупному отзыву автомобилей в России. ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» объявило сервисную кампанию для уже не новых Note и Tiida.

Как сообщает 9 октября пресс-служба Росстандарта, отзыву подлежат 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida, выпущенные c января 2007 года по август 2014 года. Причиной стала возможная неисправность пиропатрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. Из-за нее подушка может сработать некорректно.

Уполномоченные представители марки проинформируют владельцев машин об отзыве. Самостоятельно проверить необходимость ехать в сервис можно, сверив VIN-код своего автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта.

В дилерских центрах на попавших под отзыв автомобилях заменят газогенератор подушки безопасности пассажира. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

В начале 2019 года в России из-за проблем с газогенераторами подушек безопасности переднего отзывали внедорожники Jeep. А самым известным и масштабным стал скандал с подушками японской фирмы Takata. В них при срабатывании могло разорвать корпус газогенератора, осколки которого могли нанести серьезные ранения людям в машине. Известны пять смертельных случаев. Из-за этих подушек различные автопроизводители отзывали по всему миру миллионы машин. Отзывы продолжаются уже более пяти лет.



