«Дополнительный ресурс». Ozon пояснил, почему привлек внешнюю службу доставки Gett

Интернет-ретейлер Ozon ответил на претензии своих курьеров, которые пожаловались, что компания лишает их заказов в пользу сервиса такси Gett.

Как пояснили в пресс-службе, Gett привлечена к работе в последние 5 дней именно из-за забастовки курьеров. «Мы подключили дополнительный ресурс, чтобы как можно быстрее выполнить обязательства перед клиентами. Но это абсолютно не значит, что компания считает Gett приоритетным каналом доставки», – сказала представитель компании.

Привлечение сторонней доставки – типичная практика во всех городах присутствия Ozon, подчеркнули в компании. «Мы это делаем в периоды акций, в высокий сезон и в случае, если по каким-то причинам растет объем не доставленных заказов. При этом загрузка штатных сотрудников сохраняется», – заключили в пресс-службе.

Ранее руководство профсоюза Ozon сообщило о риске новой забастовки из-за того, что водители Gett получают приоритет в получении клиентских посылок (а значит и в сумме вознаграждения) перед штатными курьерами.



