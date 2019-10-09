В ижевском зоопарке посетители насмерть закормили юную олениху. В желудке нашли пластмассу

Четырехмесячная олениха Венера умерла от переедания в зоопарке Ижевска, посетители игнорировали просьбы не кормить животное. Тем более пластмассой.

О гибели питомца сообщается в соцсетях зоопарка 9 октября, Венера скончалась две недели назад. В желудке оленихи, кроме огромного количества пищи, нашли пропиленовые нити и куски резины, они закупорили желудок, что и привело к его разрыву.

«Минуты радости, которые доставляет каждому второму посетителю кормление животного, обернулись смертью нашего обитателя. И это далеко не единичный случай! Исходя из которых можно сделать вывод, что наших питомцев кормят и полиэтиленовыми пакетами, и куриными костями», – сетуют в зверинце. Там также отметили, что много раз обращались к посетителям с просьбами и объяснениями – звери не голодают, но они ненасытны, у них специальный рацион, и от лакомств из рук горожан они могут погибнуть. «Последнее время обращение к нарушителю правил поведения вызывает бранную реакцию в ответ со смысловым подтекстом: «Я сам знаю, что делаю. И вы мне не указ. Если животное ест – значит голодное. И вы его недокармливаете», – добавили представители зоопарка.

Это действительно не первый случай, когда питомцы в зоопарках гибнут из-за стремления посетителей развлечь своих детей, наплевав на здоровье животных. Так, в июле умерла пензенская пони. Ей тоже было всего несколько месяцев.





С просьбой перестать кормить зверей обращались и к петербуржцам. Поводом стало мороженое, которым в воду пытались завлечь белую медведицу Хаарчаану.