Вертолетный «Климов» наказали за керосиновую линзу. Радужные пятна «раскрасили» Шуваловский карьер

Керосиновая линза наводнила нефтепродуктами Шуваловский карьер на севере Петербурга. Оштрафовали за это завод по производству вертолетных двигателей ОДК «Климов», который в настоящее время занимает территорию с источником загрязнения.

О результатах проверки 9 октября рассказал департамент Росприроднадзора по СЗФО. Ранее в ведомство пожаловался местный житель: летом от прибрежной территории сильно пахнет топливом, а зимой видно, как топливо сочится, и железный забор вдоль берега и боновые заграждения в воде не спасают.

Экологи выяснили: площадка загрязнена керосином еще с 60-х годов, когда топливо вытекло из подземных коммуникаций.





«В результате образовалась керосиновая линза, представляющая собой подземные залежи нефтепродуктов над зеркалом грунтовых вод с существенным количеством нефтепродуктов», – объяснили «Фонтанке» в ведомстве.

Нейтрализовать пагубное влияние на экологию пытались еще с нулевых, но реализовали только часть задуманных мер. С 2003 года никто этим не занимался, а на воде регулярно появляются масляные пятна, утверждает Росприроднадзор. (Впрочем, лабораторное исследование воды не показало превышений ПДК нефтепродуктов.)

Эксперты пришли к выводу, что загрязнение происходит не за счет поверхностного стока или сброса нефтепродуктов сразу в карьер, а за счет разгрузки так называемой керосиновой линзы.

«В настоящий момент АО «ОДК – Климов» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, по факту нарушения требований к охране водных объектов. Обществу назначено наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей», – сообщили в департаменте Росприроднадзора, добавив, что производителю вертолетных двигателей также внесено представление.

После того, как пройдет отведенное предприятию на работы время, ведомство обещает провести внеплановую проверку.

В АО «ОДК – Климов» отказались комментировать ситуацию.