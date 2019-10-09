Машина Смольного не доехала до обеда. Водитель взял 51-ю статью Конституции

Автомобиль правительства Петербурга стал участником аварии у площади Растрелли. «Камри» увезли на эвакуаторе, чиновник после работы поедет домой на метро.

Как передает корреспондент «Фонтанки», около часа дня 9 октября на Лафонской улице, в двух шагах от Смольного, столкнулись черная «Тойота Камри» с госномером Н039ВВ178 и темный «Хендэ». У обеих машин пострадали левые крылья. Правительственная по фотографиям выглядит целее, но именно ее первой погрузили на эвакуатор.

За рулем «Камри», как выяснила «Фонтанка», сидел 28-летний водитель автотранспортного предприятия «Смольнинское» Александр Наливайко. Мужчина он с юмором – в свободное от развозки чиновников время катается по городу на личной машине с госномером Х...ЕР.





Наливайко ответил на звонок «Фонтанки» и подтвердил свое участие в аварии: «Оперативно работаете. Я был за рулем «Камри».

От вопроса о важном пассажире и состоянии его здоровья Александр находчиво ушел: «Беру 51-ю статью Конституции».

Второй участник аварии принадлежит 34-летней жительнице Москвы. Скорее всего, она к столкновению непричастна. За ней числятся несколько «Солярисов», которые, видимо, сдаются в аренду.