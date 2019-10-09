«Нашествие какое-то». Как Ульянов-Плугин обновил экономическую полицию Петербурга и Ленобласти

Бизнес Петербурга гадает на кадровой гуще экономической безопасности полицейского главка новейшего времени. У «Фонтанки» есть итоговый вариант.

Евгений Ульянов, руководитель Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти/"Фонтанка.ру"

В региональном ГУ МВД подписан первый приказ о назначениях новых руководителей в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции. По информации «Фонтанки», документ от 8 октября касается 140 из 260 сотрудников, но «Фонтанка» располагает всем кадровым ландшафтом. Если в типичных рейтингах влияния фигурируют генералы, то силовой middle-сектор еще опасней для деловых людей. В каком виде смыслы доводятся наверх, такие решения там и принимаются.

Единственными, от кого тут же избавился в феврале назначенный на главк Роман Плугин, были шеф экономической полиции Петербурга Бриллиантов и его заместитель. Тогда «Фонтанка» сообщала – беседа длилась минуты. Те, чьим знакомством гордились предприниматели, плавно вышли из игры.

Утверждение московского полковника Евгения Ульянова на стратегическое для буржуазии города и области кресло толкнуло бизнес-массы в предсказания. Наложив свежие кадры на измененную структуру, «Фонтанка» представляет портрет перезагруженного ведомства.

Вряд ли подполковник Александр Кипрушев покончит с традицией взяток. Он назначен начальником «коррупционного» отдела. Его пригласили из Карелии и нацелили, если можно так сказать, на знаковые реализации. То есть, чем жирнее чин, тем вкуснее. А деликатесы, конечно, в Смольном. Под Кипрушевым теперь и нацпроекты. Говорят ему так: «Денег в казне много, но надо же хоть что-то построить».





Создан новый отдел по оргпреступности (наши регионы были единственными в РФ, где структура отсутствовала). Нехорошими сообществами с хорошими манерами будет интересоваться молодой майор Владислав Казаков из Южного административного округа Москвы. Откуда сам Плугин, начальник экономической полиции Ульянов и его нынешний заместитель полковник Алексей Кузяев.

Налоговый блок: на банковском направлении остался петербуржец Кирилл Ярмощук. На внешнеэкономическую деятельность плюс банкротства назначен полковник Сергей Шадрин. Фигура центрального аппарата МВД, но, по большому счету, не москвич, казак с Кубани. На классическом налоговом – Максим Плетнев из столичного главка.

Также должен появиться новый начальник оперативно-разыскной части, и также из Москвы. На повышение из отдела по транспорту, дорогам и ТЭК ушел Станислав Смирнов. Он стал начальником еще одной оперативно-разыскной части. Заметим, в Петербург он приехал несколько лет назад, и опять из Москвы.

На этих фамилиях состав новой команды по линии экономики заканчивается. Типичной реакцией из зала на десант стала реплика, услышанная журналистом от одного из местных сотрудников: «… притащили за собой… нашествие какое-то». Учитывая переезд москвичей и в другие подразделения главка, скамейка их запасных удивительно длинная.



На поле потребительского рынка, а это алкоголь, сигареты, незаконная игорка, современное руководство не нашло позитива и, чтобы не скучно было, привело Андрея Голубева. Он из трудного Невского района Петербурга, где был начальником местного ОЭБ.

Ликвидировали так называемый «футбольный», или, как его называли, «бестолковый» отдел. Создан благодаря эпопее по строительству «Газпром Арены» к ЧМ. Надежды на обнаружение сокровищ, волшебным образом исчезнувших при мегастроительстве, мягко говоря, не оправдались. Недавно подсчитали зарплаты девяти этих сотрудников за время их существования. Потрачено больше, чем они выявили каких-либо хищений.

Начальника отдела по образованию и здравоохранению Олега Алексеева не тронули, добавив ему похоронку, которой никто не занимался лет примерно так семь.

Миграционную тему прикомандировали новому отделу, что возглавил зам «коррупционного» Станислав Горяев. Последнее направление не на слуху, но если рекламировать, то нефть именно в этом месте. Рынок услуг на мигрантах ежегодно собирает до 20 миллиардов рублей. Три-четыре превращается в кеш и распределяется между реальными акционерами.





Пока еще решается, кто ответит за провальное направление стройки, на котором можно вывести шаблонный лозунг: «полная потеря над оперативной ситуацией». Сюда собираются делегировать агрессивного Алексея Круглова. Того, кто отвечал за НДС и огорчил легендарного главу Северо-Западного Ростехнадзора Слабикова.

Тут ключевые слова – «обманутые дольщики». Неделю назад их выслушивал начальник главка. Численность – около 10 тысяч, 172 недостроя в Ленобласти (по другой версии, проблемных объектов – к трем сотням) и более 30 по Петербургу. Ситуация близка к политической. Потерявшие надежду на жилье готовы примкнуть чуть ли не к любой уличной манифестации.

Полковник Ульянов – не глухой, слышит мнения о московском наплыве. Парирует: «Управление на москвичей и петербуржцев не делится». По крайней мере, не раз парировал таким текстом.

Впечатление же новых руководителей от Северной столицы – предсказуемо. Москва привыкла ставить на сотрудников категории «45 минус», жить на скоростях, а к целям двигаться конкретно. Своего рода столкновение цивилизаций, как в известном фильме «Звездный десант» про жуков и землян. Просто петербуржцы болеют за своих, так как похожи на них.

Что касается других 120 оперативников управления, то слухи об их сокращении сильно преувеличены. Этапирование на территорию, где надо больше потеть и меньше питаться, откладывается.



Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»