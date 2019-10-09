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Строительство
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09.10.2019 12:53
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Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

Setl Group

Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.

Это стало возможным благодаря качественной, слаженной и быстрой работе строителей, отделочников и клиентской службы сервиса. Проект был полностью завершен весной текущего года, при этом второй корпус введен в эксплуатацию с опережением — на 8 месяцев раньше плановой даты. Одновременно с ним был сдан и первый корпус, а покупатели квартир в нем получили ключи также на 9 месяцев раньше. Теперь же счастливыми новоселами станут и дольщики второго корпуса.

Они будут жить в современном доме с оригинальным проектировочным решением. За счет необычного витражного остекления на фасадах удалось создать иллюзию океанских волн и прозрачно-синей воды, в которой отражаются и преломляются солнечные лучи. Стекла изготовлены с зеркальным эффектом и выполнены в разных оттенках синего и серого цвета.

В благоустроенных дворах есть все необходимое для прогулок с детьми и отдыха — на внутренней территории каждого из корпусов установлена яркая детская площадка с качелями, каруселью, песочницами, кольцом для баскетбола, площадка для отдыха взрослых и деревянная беседка. Спортивные зоны оборудованы тренажерами и теннисными столами.

Setl Group

Для маленьких жителей проекта Setl Group возвел 2 встроенно-пристроенных детских сада на 60 мест каждый. Они приняли малышей уже этой осенью. Девелопер спроектировал игровые, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий. В игровых комнатах на первых этажах предусмотрены полы с подогревом. На территории перед детскими садами благоустроены по три игровых площадки для детей младшего, среднего и старшего возрастов, а также спортивные зоны.

Эксклюзивным брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

 

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      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
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