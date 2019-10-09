Нобелевскую премию по химии получили учёные, разработавшие литий-ионные батареи

Нобелевской премией по химии наградили ученых Джона Гуденафа, Стенли Уиттингхема и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей. Объявление лауреатов состоялось в среду 9 октября на пресс-конференции Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук.

Лауреаты разработали по-настоящему портативные батареи, которые весят меньше одного килограмма. Батареи могут использоваться «в машинах, мобильниках» и открывают «возможность устойчивого и экологичного потребления энергии».

Нобелевская неделя, в течение которой называют имена лучших в медицине, физике, химии, литературе, экономике и выбирают лауреата премии мира, началась 7 октября. Награды в области физики удостоились Джеймс Пиблз, проводивший теоретические исследования в области физической космологии, и Мишель Майор и Дидье Келоз, открывшие в 1995 году первую экзопланету 51 Пегаса b. Нобелевскую премию по медицине в присудили Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семензе. Они исследовали, «как клетки ощущают и адаптируются к доступности кислорода».

В этом году Нобелевская неделя пройдёт с небольшим отступлением от правил: награду по литературе вручат дважды. Церемонию не проводили в 2018 году из-за сексуального скандала и утечки в открытый доступ имён номинантов, которые запрещено оглашать 50 лет после выбора победителя. В результате случившегося была организована «альтернативная Нобелевская премия», её получила писательница Мариз Конде, которой удалось обогнать «тяжеловесов» Нила Геймана и Харуки Мураками.



