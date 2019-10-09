Памела Андерсон приветствовала решение вопроса с «китовой тюрьмой» в Приморье

Актриса и зоозащитница написала письмо к российским властям по поводу позитивного решения вопроса с содержавшимися в бухте Средней млекопитающими, которых собирались продать в Китай.

«Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году», – цитирует текст письма 9 октября РИА Новости.

По ее словам, отлов китов – это большой стресс, поэтому российские власти правильно делают, что не издают новых указов, позволяющих вылов этих млекопитающих. Памела Андерсон также заметила, что «защита китообразных станет по праву заслугой России», если косатки и белухи будут в море, а не в заточении.

На китовые фермы в Приморье, которые в социальных сетях прозвали «китовыми тюрьмами», обратил внимание Greenpeace. Росрыболовству вынесли предостережение, посчитав незаконными разрешения на вывоз морских животных за рубеж, которые выдавались с 2012-го по 2018 год.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове. Однако выпустить их на волю тогда посчитали опасным, так как животные могут погибнуть от холода. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). В Следкоме выяснили, что в период с июля по сентябрь 2018 года предприниматели поймали 12 косаток и 90 белух. 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.



