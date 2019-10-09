Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +7
$ 65.10р
71.45р
14:59 09.10.2019
Расширенный поиск

Общество
09.10.2019 12:54
Печать

Памела Андерсон приветствовала решение вопроса с «китовой тюрьмой» в Приморье

Актриса и зоозащитница написала письмо к российским властям по поводу позитивного решения вопроса с содержавшимися в бухте Средней млекопитающими, которых собирались продать в Китай.

«Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлов свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году», – цитирует текст письма 9 октября РИА Новости.

По ее словам, отлов китов – это большой стресс, поэтому российские власти правильно делают, что не издают новых указов, позволяющих вылов этих млекопитающих. Памела Андерсон также заметила, что «защита китообразных станет по праву заслугой России», если косатки и белухи будут в море, а не в заточении.

На китовые фермы в Приморье, которые в социальных сетях прозвали «китовыми тюрьмами», обратил внимание Greenpeace. Росрыболовству вынесли предостережение, посчитав незаконными разрешения на вывоз морских животных за рубеж, которые выдавались с 2012-го по 2018 год.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове. Однако выпустить их на волю тогда посчитали опасным, так как животные могут погибнуть от холода. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ). В Следкоме выяснили, что в период с июля по сентябрь 2018 года предприниматели поймали 12 косаток и 90 белух. 11 из 12 косаток оказались детенышами, которые «относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края». Все 90 белух также не достигли возраста половой зрелости. Согласно законам РФ, вылов групп китообразных с детенышами запрещен.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      09.10.2019 12:53

      Setl Group передает квартиры дольщикам «МореОкеан» на 9 месяцев раньше срока

      Дольщики второго корпуса проекта «МореОкеан» на Яхтенной ул., 28 получат ключи от готовых квартир на целых 9 месяцев раньше срока, указанного в договоре. Застройщик Setl Group уже приступил к передаче квартир.
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».
      РСТИ (Росстройинвест)
      08.10.2019 10:00

      РСТИ планирует построить самую большую школу в Петербурге

      РСТИ (ГК Росстройинвест) заключила договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на сумму 2,07 млрд.руб. на строительство школы на 1600 мест в зоне Каменка Приморского района.
      предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
      08.10.2019 10:00

      «Открытие Брокер» приглашает на фестиваль «ИнвестФест 2019»

      «Открытие Брокер» объявляет о старте фестиваля «ИнвестФест 2019» — масштабного события для начинающих и опытных инвесторов, которое продлится до 31 октября 2019 года. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках программы лояльности «O. InveStore!».
      «Петербургская Недвижимость»
      07.10.2019 18:10

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 ЖК «Pulse на набережной» в Невском районе. Цены — от 4,45 млн рублей.
      ГК «Ленстройтрест»
      07.10.2019 15:15

      Сбербанк профинансирует проект ГК «Ленстройтрест» на 1 млрд рублей

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ГК «Ленстройтрест» подписали кредитное соглашение на сумму 1, 02 млрд рублей. Заемные средства банка пойдут финансирование строительства жилого квартала «IQ Гатчина» в Ленинградской области.
      ГК «КВС»
      07.10.2019 14:04

      Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

      Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.