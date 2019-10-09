Skoda впервые показала новый Rapid, который представят в России, и запустила продажи нового Superb

Чешская марка Skoda 9 октября представила первый дизайнерский эскиз нового Rapid. Мировая премьера автомобиля состоится в России в конце 2019 года.

Эскиз дает первое представление об экстерьере нового Skoda Rapid. Автомобиль получил стреловидные фары и решетку радиатора шестиугольной формы. Модель создается на базе платформы MQB A0, которая также легла в основу нового поколения Volkswagen Polo.

Нынешнее поколение лифтбека Skoda Rapid является бестселлером марки на российском рынке. По данным «Автостата», за 9 месяцев 2019 года продажи модели составили 25 600 автомобилей, что всего на 1% меньше прошлогодних показателей. Сейчас модель предлагается по цене от 797 тысяч рублей.





Помимо этого, марка запустила российские продажи своего обновленного флагмана – Skoda Superb. Новинка предлагается в кузове лифтбек и универсал, а также в версиях SportLine и Laurin&Klement. Комплектации три: Active, Ambition и Style.

Для автомобиля будут предлагаться четыре бензиновых мотора: 150-сильный 1,4 TSI и 2,0 TSI мощностью 190 л.с., 220 л.с. или 280 л.с. Двигатель 1,4 TSI работает в паре с 6-МКПП или DSG-7. Для 190-сильного мотора доступна трансмиссия DSG-7. А остальные два сочетаются с коробкой DSG-6.

Новинка получила инновационную систему освещения: полностью светодиодные матричные фары автоматически адаптируются к дорожной ситуации и погодным условиям, позволяя водителю не выключать дальний свет и не ослеплять при этом других участников движения. Система также может автоматически распознавать попутный и встречный транспорт, пешеходов и отражающие свет объекты. Задние фонари оснащены динамическими указателями поворота.

Также новый Superb получил опциональную систему бесключевого доступа KESSY, которая позволяет открыть первой любую из четырех дверей; усовершенствованную систему предупреждения об автомобилях в слепой зоне Side Assist и три мультимедийные системы на выбор.

Российские цены на модель стартуют от 2 097 000 рублей. Топовый вариант обойдется минимум в 2 460 000 рублей. Варианты с 1,4 TSI и моторами мощностью 220 л.с и 280 л.с., а также комплектация Active будут доступны на российском рынке в 2020 году.