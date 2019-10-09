«Революция нашего времени!» - геймера забанили за высказывание в поддержку митингующих в Гонконге

8 октября американская компания-разработчик компьютерных игр Blizzard отстранила геймера от участия в крупнейшем турнире по игре Hearthstone GrandMasters 2019 за призыв «освободить Гонконг».

Игрок с никнеймом Blitzchung (настоящее имя – Вай Чунг) после матча дал интервью, в котором выразил поддержку протестующим в Гонконге и даже надел маску и очки, как делают митингующие. Вай Чунг призвал «освободить город» и произнес фразу «Революция нашего времени!».

Blizzard Entertainment, которая является создателем Hearthstone, отреагировала незамедлительно. В компании заявили, что игрок нанес ущерб имиджу Blizzard, и дисквалифицировали его. Вай Чунг не сможет получить призовое место, а также не будет участвовать в турнирах по Hearthstone еще как минимум год. Досталось не только ему – компания прекратит сотрудничество с двумя ведущими, которые брали интервью у игрока.

Китай – это важная часть рынка онлайн-игр и огромная аудитория, так что реакция Blizzard, как считают эксперты, понятна – компания не хочет проблем с властями и ассоциаций с оппозиционным движением.





Однако бан сразу же обернулся скандалом. На популярном имиджборде Reddit пользователи осудили поступок Blizzard, а также стали массово признаваться в бойкоте Hearthstone и других игр компании.

В поддержку дисквалифицированного игрока выступили разработчики другой карточной игры Gods Unchained и заявили, что выплатят те призовые, которых его лишила Blizzard:

«Сегодня Blizzard доказала, что централизованные игровые компании будут подвергать цензуре и использовать своих игроков, если это в их финансовых интересах».

Сейчас в топе главной страницы сабреддита несколько мемов с десятками тысяч плюсов. В частности, о Китае.

Компания Blizzard пока никак не прокомментировала скандал.