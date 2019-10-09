Аналог российской Википедии сможет принимать до 15 млн пользователей в сутки

Большая российская энциклопедия (БРЭ), которую планируется перевести в электронный вид почти за 2 млрд бюджетных рублей, будет рассчитана в первую очередь на школьников, ученых и журналистов. Их на сайт одновременно сможет зайти 15 млн.

Подробности проекта 9 октября приводит РБК. В концепции заложена достоверность информации. Хоть пользователи и смогут сами предлагать статьи, как в Википедии, но сперва их будет визировать экспертное сообщество научной редакции. Руководитель управления маркетинговых коммуникаций БРЭ Анна Синицина добавила, что все материалы создаваемого на основе 80 тысяч статей портала «будут свободны от идеологической или политической окраски и будут носить сугубо научный и просветительский характер».

Основным языком портала будет русский, но в будущем возможны переводы на другие языки проживающих в России национальностей.

Своей главной аудиторией создатели сайта считают школьников, студентов и их преподавателей, профессиональных исследователей, журналистов, госслужащих и в последнюю очередь тех, кто просто захочет заняться самообразованием. Чтобы пользоваться порталом, на нем будет необходимо зарегистрироваться.





«В условиях лавинообразного роста любого рода фальсификаций (в том числе научных, исторических, статистических, демографических данных) и фейковых сообщений, генерируемых некоторыми СМИ и частными пользователями сети, особенно актуальной нам видится задача создания подлежащей обновлению и пополнению базы безопасной (то есть верифицированной научным сообществом) информации, что особенно важно для нашей целевой аудитории», – обозначила цели проекта Синицина.

До 2020 года на создание и запуск энциклопедии в российском бюджете заложено 1,9 млрд рублей.

Перенести БРЭ в электронный вид наподобие Википедии в 2016 году предложил на тот момент директор Российской национальной библиотеки в Петербурге Александр Вислый. Ранее сообщалось, что подписка на нее будет платной.