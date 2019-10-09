«Снова может вспыхнуть забастовка». Курьеры Ozon обвиняют работодателя в невыполнении условий договора

Курьеры Ozon обвиняют работодателя в невыполнении условий договоренностей, достигнутых после стихийно вспыхнувшей забастовки в минувшие выходные.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники ретейлера, компания наняла на работу водителей сервиса Get Taxi, которым отдают приоритет в выполнении заказов в ущерб штатным курьерам и ИП, заключившим договор с Ozon. Равный доступ к заказам был одним из первоочередных требований бастующих курьеров. После того, как работодатель 7 октября согласился их выполнить, работники согласились вернуться к выполнению обязанностей.

Член профкома Ozon Сергей Кузнецов подтвердил, что выход на работу водителей Get Taxi 9 октября стал неприятным сюрпризом. «Люди недовольны, может снова вспыхнуть забастовка», – сказал он. По его словам, сегодня представители образованного накануне профсоюза встретятся с руководством ретейлера, чтобы обсудить ситуацию. При этом представители рабочих пообещали удержать коллег от повторения стихийного протеста. Если договориться не удастся, профсоюз официально предупредит компанию о забастовке за 10 дней.

В Ozon «Фонтанке» сообщили, что разбираются в ситуации и проверяют количество заказов по каждому курьеру.



