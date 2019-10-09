«Дедолларизация не так делается». Глава ВТБ заявил, что не планирует вводить отрицательные ставки по валютным вкладам

Глава Банка ВТБ Андрей Костин прокомментировал обсуждаемое в ЦБ решение о введении отрицательных ставок по валютным вкладам. Накануне стало известно, что его банк перестал принимать вклады в евро. Депозиты в долларах такая судьба пока не ждет.

«Нет, в долларах не планируем (вводить отрицательные ставки). Там позитивные ставки, почему мы должны отказаться от доллара. Пока не планируется, дедолларизация не так же делается, это процесс экономический», – сказал Костин 8 октября ТАСС в кулуарах съезда РСПП.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что Центральный банк обдумывает введение отрицательных процентных ставок по валютным вкладам. Это окончательно похоронит любые нерублевые депозиты и увеличит объем накоплений в трехлитровых банках и под матрасами.



