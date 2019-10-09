Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +7
$ 65.10р
71.45р
12:49 09.10.2019
Расширенный поиск

Власть
09.10.2019 12:22
Печать

Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении корректировку бюджета 2019 года. Адресную программу порезали, зато добавили на политические газеты

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении одобрило проект корректировки бюджета города на 2019 год. Адресная программа радикально сокращается, зато растут текущие расходы.

Как сообщает 9 октября корреспондент «Фонтанки», помимо губернаторской, депутаты одобрили еще четыре поправки к проекту корректировки. Бюджетно-финансовый комитет парламента добавил 981 млн рублей из резервного фонда правительства на концессию по трамваю «Чижик» в Красногвардейском районе.

Депутат Александр Васильев добавил 12,5 млн рублей школам Красносельского района и 30 млн рублей – комитету по здравоохранению. Единоросс Денис Четырбок перебросил 36 млн рублей на строительство школы в Невском районе. Его коллега по фракции Дмитрий Тугов позаботился о том, чтобы «льготные категории петербуржцев» в полной мере были обеспечены подпиской на общественно-политические газеты, увеличив финансирование на эти цели на 2,6 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала том, в каком виде корректировка бюджета с губернаторской поправкой дошла до второго чтения. Адресная инвестиционная программа, по сравнению с первоначальным вариантом, сократилась на 16,8 млрд рублей, до 72,5 млрд рублей. В основном — за счет неисполнения со стороны комитета по строительству и КРТИ. Одновременно на 13,2 млрд рублей выросли текущие расходы, относящиеся к социальной сфере. Так что в конечном итоге расходная часть сокращается на 3,4 млрд рублей и составляет 666,6 млрд рублей. Доходы — 627,9 млрд (при изначальной величине в 592 млрд); дефицит — 38,6 млрд, что на четверть меньше, чем закладывали при утверждении бюджета. Максимальная сумма заимствований на 2019 год установлена в 35 млрд рублей.


 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено МегаФон
      09.10.2019 12:41

      Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

      МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      09.10.2019 10:06

      Бизнес в «Перспективе»

      В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещени
      ПАО МКБ
      08.10.2019 14:35

      МКБ получил международную премию за самую инновационную облигационную сделку

      Московский кредитный банк (МКБ) стал лауреатом премии британского журнала «International Finance» в номинации «самая инновационная облигационная сделка».
      ГК «Арсенал недвижимость»
      08.10.2019 12:50

      ЖК «Солнечный» вошёл в тройку финалистов конкурса «Доверие потребителя»

      Жилищный комплекс «Солнечный» вошёл в тройку лидеров XII конкурса «Доверие потребителя» рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области в номинации «Лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области».
      ГК «Эталон»
      08.10.2019 11:59

      Спрос на услугу «квартира в trade-in» вырос в Санкт-Петербурге в 7 раз

      Аналитики «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») зафиксировали рост спроса на услугу «квартира в trade-in» в Санкт-Петербурге. В Компании отметили, что по сравнению с сентябрем прошлого года количество обращений потенциальных покупателей, интересующихся данной схемой приобретения, возросло в 7 раз.
      предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"
      08.10.2019 11:34

      Современная архитектура Кубатуры

      Рады сообщить, что ведется внутренняя отделка коммерческих и общественных зон в новом Центре мебели и интерьера «Кубатура».
      РСТИ (Росстройинвест)
      08.10.2019 10:00

      РСТИ планирует построить самую большую школу в Петербурге

      РСТИ (ГК Росстройинвест) заключила договор с Фондом капитального строительства и реконструкции на сумму 2,07 млрд.руб. на строительство школы на 1600 мест в зоне Каменка Приморского района.
      предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
      08.10.2019 10:00

      «Открытие Брокер» приглашает на фестиваль «ИнвестФест 2019»

      «Открытие Брокер» объявляет о старте фестиваля «ИнвестФест 2019» — масштабного события для начинающих и опытных инвесторов, которое продлится до 31 октября 2019 года. Участники фестиваля получат от компании «Открытие Брокер» эксклюзивные предложения и подарки при открытии или пополнении брокерского счёта в рамках программы лояльности «O. InveStore!».
      «Петербургская Недвижимость»
      07.10.2019 18:10

      «Петербургская Недвижимость» вывела в продажу просторные квартиры с видом на Неву

      Компания предложила покупателям семейную секцию в корпусе №1 ЖК «Pulse на набережной» в Невском районе. Цены — от 4,45 млн рублей.
      ГК «Ленстройтрест»
      07.10.2019 15:15

      Сбербанк профинансирует проект ГК «Ленстройтрест» на 1 млрд рублей

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и ГК «Ленстройтрест» подписали кредитное соглашение на сумму 1, 02 млрд рублей. Заемные средства банка пойдут финансирование строительства жилого квартала «IQ Гатчина» в Ленинградской области.
      ГК «КВС»
      07.10.2019 14:04

      Ставки по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС» от 8,49% годовых

      Банк-партнер Группы компаний «КВС» «Альфа-Банк» снизил ставки по ипотеке. Приобрести квартиру в объектах холдинга в ипотеку теперь можно по ставке от 8,49% годовых*.
      Glorax Development
      07.10.2019 10:41

      Проекты Glorax Development примут участие в конкурсе «Золотой Трезини»

      Жилые комплексы Golden City и «Английская миля» поборются за победу в архитектурно-дизайнерском конкурсе «Золотой Трезини».