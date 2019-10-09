Депутаты ЗакСа приняли во втором чтении корректировку бюджета 2019 года. Адресную программу порезали, зато добавили на политические газеты

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении одобрило проект корректировки бюджета города на 2019 год. Адресная программа радикально сокращается, зато растут текущие расходы.

Как сообщает 9 октября корреспондент «Фонтанки», помимо губернаторской, депутаты одобрили еще четыре поправки к проекту корректировки. Бюджетно-финансовый комитет парламента добавил 981 млн рублей из резервного фонда правительства на концессию по трамваю «Чижик» в Красногвардейском районе.

Депутат Александр Васильев добавил 12,5 млн рублей школам Красносельского района и 30 млн рублей – комитету по здравоохранению. Единоросс Денис Четырбок перебросил 36 млн рублей на строительство школы в Невском районе. Его коллега по фракции Дмитрий Тугов позаботился о том, чтобы «льготные категории петербуржцев» в полной мере были обеспечены подпиской на общественно-политические газеты, увеличив финансирование на эти цели на 2,6 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала том, в каком виде корректировка бюджета с губернаторской поправкой дошла до второго чтения. Адресная инвестиционная программа, по сравнению с первоначальным вариантом, сократилась на 16,8 млрд рублей, до 72,5 млрд рублей. В основном — за счет неисполнения со стороны комитета по строительству и КРТИ. Одновременно на 13,2 млрд рублей выросли текущие расходы, относящиеся к социальной сфере. Так что в конечном итоге расходная часть сокращается на 3,4 млрд рублей и составляет 666,6 млрд рублей. Доходы — 627,9 млрд (при изначальной величине в 592 млрд); дефицит — 38,6 млрд, что на четверть меньше, чем закладывали при утверждении бюджета. Максимальная сумма заимствований на 2019 год установлена в 35 млрд рублей.



