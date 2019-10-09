ФБК Навального включили в список иностранных агентов

Российский Минюст принял решение включить в свой перечень иностранных агентов Фонд борьбы с коррупцией, который был создан в 2011 году.

«На основании Федерального закона «О некоммерческих организациях» Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», – об этом 9 октября сообщается на сайте министерства юстиции.

Ведомство посчитало, что фонд Алексея Навального обладает признакам организации, которая выполняет функции иностранного агента на территории РФ.

Создатель фонда Алексей Навальный в своем твиттере заявил, что все средства фонда – пожертвования жителей РФ, и потребовал , чтобы российские власти предоставили доказательства того, что его организация «получила хоть одну копейку иностранных денег».





Напомним, что 3 августа в отношении ФБК было возбуждено уголовное дело об отмывании 1 миллиарда рублей. Через несколько дней у сотрудников фонда по всей стране прошли обыски.