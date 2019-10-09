«Уолтер Уайт мертв»: создатель «Во все тяжкие» рассказал, что стало с главным героем культового сериала

кадр из сериала/Breaking Bad/Season 5

Создатель сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган рассказал, что на самом деле случилось с главным героем в заключительной серии последнего сезона шесть лет назад. Все это время фанаты надеялись, что учитель химии Уолтер Уайт выживет — в финале он лежит на полу и истекает кровью от огнестрельного ранения.

Надежды разрушил исполнительный продюсер сериала Винс Гиллиган. В эфире ток-шоу телеведущего Рича Айзена он сообщил, что талантливый химик, вставший на путь драгдилера, мертв. «Ты знаешь, да, я отвечу тебе, потому что я тебя очень люблю. Да. Уолтер Уайт мертв», – сказал Гиллиган.

Напомним, полнометражный фильм «Путь: Во все тяжкие», который станет продолжением культового сериала, выходит на экраны 11 октября. Поклонники рассчитывали, что Уолтер Уайт окажется в числе действующих лиц.



