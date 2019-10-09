Абоненты МегаФона получат кэшбэк до 30% для оплаты услуги связи

предоставлено МегаФон

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи.

В новой тарифной линейке «Включайся!» МегаФон расширил спектр товаров, которые можно оплачивать за счет кэшбэка: абоненты получили возможность тратить его на безлимитный интернет-трафик на соцсети и мессенджеры и на звонки.

Кроме того, как и ранее, кэшбэком можно оплатить покупки в салонах связи «МегаФон Ритейл», фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ, сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset или золотой уровень в программе лояльности #Специи.

Еще одной значимой особенностью тарифа является прогрессивная шкала кэшбэка. Чем дольше абонент обслуживается на тарифе, тем большая сумма ему возвращается. Начальная ставка кэшбэка – 10 %, а максимальная – до 30 %. При этом предыдущий стаж в сети МегаФон будет засчитан.

В МегаФоне отмечают, что модернизация линейки учитывает запросы клиентов. «Весной 2019 года МегаФон первым среди российских телеком-операторов предложил своим клиентам тарифные планы с кэшбэком. Изучив накопленный за полгода пользовательский опыт и пожелания абонентов, мы с гордостью представляем обновление нашей ключевой тарифной линейки «Включайся!». Теперь платить за связь стало еще выгоднее: вы получаете пакеты минут и трафика благодаря кэшбэку, который растет и может составить до 30% от трат на связь. Это действительно удобное для клиентов решение: чем дольше пользуетесь, тем больше размер кэшбэка, больше бесплатных минут, SMS и гигабайт», – отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.

«Новое предложение МегаФона удивляет даже не щедростью, а практичностью. На рынке существует множество программ, где начисляется куча баллов и виртуальных рублей, однако очень трудно превратить их во что-то осязаемое и полезное. В случае с новым кэшбэком каждый абонент со стажем 2 года (а таковых большинство), оплачивающий услуги на 500-600 рублей в месяц, получает 150-180 рублей на дополнительные нужные сервисы. Например, за 100 рублей кэшбека можно подключить месяц безлимитного трафика на Youtube, за 50 рублей – отключить тарификацию на городские номера по всей России и т.д. Взрослые абоненты могут за 150 рублей кэшбэка подключить функцию «Родительский контроль», снижающую тревоги за перемещения и времяпровождение ребенка, – рассуждает аналитик Сергей Вильянов. – То есть абонент получает не фантики, а инструмент для прокачки своего тарифного плана под собственные нужды и без необходимости платить больше. Плюс главные преимущества достаются «старым» лояльным абонентам, а не новичкам, на привлечение которых обычно нацеливаются подобные предложения. Уверен, что новый подход к кэшбэку задает тренд на практичность бонусных предложений на отечественном рынке мобильной связи».

Подробнее с условиями предоставления услуги можно озанкомиться на сайте http://spb.megafon.ru