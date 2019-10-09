Смольный расселил дом быта. Чиновники выдворили два незаконных кафе, три магазина, обувную мастерскую и салон красоты

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконной торговли в принадлежащих городу нежилых помещениях.

Как рассказали 9 октября в ведомстве, здание на ул. Мытнинской, д. 5/2, лит. А, «Дом П. М. Станового» освободили от магазина одежды, салона красоты и точки общественного питания, занявших в общей сложности 70 кв. м. Договор аренды с ООО «Триумф» был расторгнут в июне текущего года. Однако организация продолжила работу, а вместе с ней ООО «ЛПС «Модус» и ИП Тюхтяева Н.Н.

Кафе «Усадьба» пришлось съехать с ул. Купчинской, д. 15, корпус 1, лит. В. Договор аренды на помещение площадью 270 кв. м был расторгнут еще в 2016 году. Заведением без ведома города управлял ИП Казымов Г.М.





Незаконные продуктовые магазины выселили с Большого проспекта П.С., 28/1, лит. А, и улицы Коллонтай, д. 9, лит. А. Чиновники освободили помещения 80 и 30 кв. м соответственно.

На Бухарестской улице, д. 78, литера А (помещение 15-Н), чиновники нашли самовольную мастерскую по ремонту обуви. Ей также пришлось съехать в принудительном порядке.