Медведев пообещал сделать агропромышленный комплекс России конкурентоспособным

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал оказывать поддержку российскому агропромышленному комплексу на регулярной основе.

«Мы, безусловно, будем оказывать поддержку агропромышленному комплексу и дальше», – цитирует выступление чиновника на выставке «Золотая осень» РИА Новости.

По его словам, России предстоит сделать многое, чтобы сельскохозяйственный сектор стал более высокотехнологичным и конкурентным.

«Более того, нам предстоит еще многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным», – подчеркнул премьер.



