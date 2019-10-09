«Я тонула в шубе, а сейчас детям гулять негде». Депутаты в первом чтении одобрили запрет детям участвовать в квестах

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении одобрило законопроект, который запрещает детям до 14 лет участвовать в квестах. Эту инициативу, разработанную единороссами Денисом Четырбоком и Александром Ходоском, поддержали 38 депутатов, восемь высказались против, трое воздержались, передает корреспондент «Фонтанки».

Игры, участникам которых нужно выбраться из запертой комнаты (именно так авторы законопроекта определяют понятие «квест»), находятся «на пике популярности», заявил с трибуны Александр Ходосок: «Чем острее ощущения, тем сильнее эти мероприятия привлекают подростков».

«Иногда такие походы заканчиваются в больнице, подобных случаев уже очень много», – заявил депутат. Он привел в пример «школьницу из Москвы», которая поучаствовала в квесте не по возрасту, и «в испуге упала с полутораметровой высоты, разорвав себе лицо». Еще один ребенок из Петербурга, по словам Александра Ходоска, во время квеста «получил топором по ноге».

Инициатива единороссов вызвала резкую критику со стороны нескольких депутатов. «У нас у всех в детстве были квесты. Вот я, например, тонула в шубе, – рассказала коллегам депутат от КПРФ Ирина Иванова. – А сейчас детям даже негде гулять. И я рада, что есть такие организации, куда я могу привести ребенка и провести с ним время». Она процитировала авторов законопроекта, которые написали, что квест – игра, связанная с «применением умственных способностей». «Умственные способности нужно применять и голосовать против этой инициативы», – заявила депутат.





Беспартийный парламентарий Максим Резник законопроект назвал «имитацией деятельности».

«Это лучший пример, как дискредитировать контрольные функции парламента. Из-за того, что мы пытаемся контролировать любые стороны жизни граждан, даже не пытаясь разобраться, граждане и начинают называть нас «бешеным принтером», – заявил он. Депутат усомнился в том, что «квесты закрытой комнаты» – это проблема, достойная обсуждения в парламенте. «Про другие закрытые помещения говорить надо. В стране в закрытых помещениях находятся политические заключенные, почему об этом мы не говорим?» – обратился он к коллегам.

Раскритиковал законопроект и депутат от «Яблока» Борис Вишневский. Он обратил внимание на неопределенность формулировок инициативы: квесты, указал он, могут и не подразумевать запертых дверей, да и в «квестах закрытой комнаты» запертые двери могут быть лишь условностью. «В пояснительной записке коллеги ссылаются на то, что организаторы используют технические устройства, которые работают под воздействием механизмов и электрического тока, а «данные физические силы не подвержены полному контролю со стороны человека». Честно говоря, я даже не могу представить, в какую среду нужно поместить детей, чтобы они не соприкасались с электричеством и механизмами», – считает депутат.

Законопроект о запрете детям до 14 лет участвовать в «квестах запертой комнаты» депутаты Четырбок и Ходосок разработали еще год назад. Тогда же инициатива получила положительное заключение комитета по законодательству.