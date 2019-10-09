Минфин не видит необходимости в возобновлении бюджетных кредитов регионам

Бюджетные кредиты регионам РФ были антикризисной мерой несколько лет назад, заявил 9 октября в Совфеде министр финансов Антон Силуанов.

«Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал. Не та ситуация, не критическая ситуация у субъектов с точки зрения долга, наоборот, она выправляется», - цитирует ответ министра на предложение сенатора возобновить с 2020 года замещение банковских кредитов регионов бюджетными РИА Новости.

Чиновник тем не менее оставил коллегам в регионах надежду: «Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости».



