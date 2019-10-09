В павильоне «Ленфильма» обгорели ворота. Огоньку добавили на съемках клипа

Ворота в одном из павильонов «Ленфильма» в Петроградском районе Петербурга загорелись утром 9 октября. Съемочный процесс прервали ненадолго.

О пожаре на территории киностудии сообщает городское управление МЧС. Заявка пожарным поступила в 10.47 утра, на месте выяснилось, что горят ворота на территории съемочного павильона. Уже через девять минут огонь потушили, никто не пострадал.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленфильма», пожар начался из-за тепловой пушки, которую задействовали на съемках клипа. Дверь была деревянной, потушили ее сотрудники киностудии сами, пожарные помогли убедиться, что дальше огонь не распространится. Ворота пришлось снять, съемочный процесс продолжился.



