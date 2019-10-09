«Морскому фасаду» добавили ранга. Совет директоров порта возглавил вице-губернатор Эдуард Батанов

Председателем совета директоров АО «Пассажирский порт «Морской фасад» назначен вице-губернатор Эдуард Батанов, курирующий транспортный и инвестиционный блоки. Такая информация появилась 9 октября по итогам состоявшегося накануне собрания совета директоров.

Эдуард Батанов – первый глава совета директоров «Морского фасада» в ранге вице-губернатора. До этого в разное время советом руководили председатели комитетов по инвестициям (Ирина Бабюк), по развитию туризма (Андрей Мушкарев). До недавнего времени эту должность занимал заместитель главы КИО Александр Герман.

Также в совет директоров «Морского фасада» вошел глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков. Покинули орган Андрей Петунов из комитета по инвестициям и Игорь Шевчук из комитета государственного финансового контроля.

АО «Пассажирский порт «Морской фасад» на 100% принадлежит Смольному. Управляет одноименным пассажирским терминалом на намыве Васильевского острова. В оперативном управлении компании также находится терминал «Морской вокзал».



