А не поехать бы вам на Южный Урал? Синоптик рассказал, где в России сейчас теплее всего

На Южный Урал отправил россиян синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Не случайно: именно в этом регионе сейчас теплее всего в стране.

«Кто уже замерз, сообщаю, где в России теплее всего, куда поехать погреться. На первых позициях – Южный Урал. В Оренбургской и Челябинской областях вчера воздух прогревался до +23...+25°!» – пишет эксперт в Facebook 9 октября.

Отметим: авиабилет из Северной столицы в Оренбург на завтра начинается от 6000 рублей — без багажа и от 17 000 — с багажом.

«Совсем немного уступает место недавнего отдыха президента, Алтай, там преобладающие температуры воздуха достигают +22...+24°», – продолжает Леус (поправим спикера – Владимир Путин праздновал день рождения не на Алтае, а в Туве. – Прим. ред.).





Поездка в Горно-Алтайск обойдется не дешевле, чем в Оренбург.

«Справедливости ради, скажем, что и в Сочи тепло – +21...+23°, но там ветрено и кратковременные дожди», – заканчивает доклад синоптик.

Впрочем, даже в ветреном Сочи сейчас получше, чем в городе на Неве: столбик термометра сегодня не поднимается выше 8 тепла. И тоже дожди в прогнозах.