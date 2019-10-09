«Гуд-бай, Америка!» Российские депутаты отказываются от поездок в США после дела Юмашевой

Народные избранники из России решили приостановить свои визиты в Америку после произошедшего в аэропорту Нью-Йорка допроса их коллеги Инги Юмашевой.

«Командировки в США будут приостановлены до того времени, пока официально власти США не объяснятся, почему Юмашеву час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка, и не принесут извинения», – написала 9 октября в своем Telegram-канале советник спикера нижней палаты Анастасия Кашеварова.

По ее словам, в ближайшее время в Америку должен был лететь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, однако из-за введенных ограничений визит не состоится.

Кашеварова подчеркнула, что «такое отношение» к представителям власти из РФ в других странах – «недопустимо».

Напомним, что в ночь на 6 октября по прибытии в Штаты прямо в аэропорту Нью-Йорка Юмашеву провели в отдельную комнату. Там человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей «неясные и неприемлемые вопросы». Посольство РФ потребовало от Госдепа разъяснить причины инцидента и направило ноту протеста.



