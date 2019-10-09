На развязке КАД с Обуховской Обороны на неделю закрыт съезд к метро «Рыбацкое»

Дорожники заменят деформационный шов на развязке кольцевой автодороги с проспектом Обуховской Обороны. Из-за работ на неделю закрыт съезд №1 на 57-м километре внутреннего кольца.

Как сообщает 9 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня по 17 октября будет полностью закрыт съезд с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкое». Затем с 18 по 25 октября перекроют одну полосу движения на съезде к метро «Пролетарская».

Работы ведет ООО «ЕвроТрансСтрой». Производиться они будут круглосуточно, в три смены. Сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

На время полного перекрытия съезда водителям предлагают пользоваться альтернативным маршрутом: внутреннее кольцо КАД – проспект Обуховской Обороны – улица Бабушкина -

Рабфаковская улица – метро «Рыбацкое».



