Происшествия
В Приморье Вечный огонь засыпали землей
Неизвестные засыпали Вечный огонь в Уссурийске Приморского края, но попали на камеры наблюдения.
Об осквернении мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны 9 октября РИА Новости сообщили в региональной полиции.
По данным УМВД, сейчас ведутся активные поиски хулиганов: «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия».
Также полиция обращается за помощью в информации, которая поможет найти злодеев, к гражданам.
Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.