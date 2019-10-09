В Приморье Вечный огонь засыпали землей

Неизвестные засыпали Вечный огонь в Уссурийске Приморского края, но попали на камеры наблюдения.

Об осквернении мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны 9 октября РИА Новости сообщили в региональной полиции.

По данным УМВД, сейчас ведутся активные поиски хулиганов: «Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия».

Также полиция обращается за помощью в информации, которая поможет найти злодеев, к гражданам.

Мемориал воинам-уссурийцам, павшим в сражениях на полях Великой Отечественной войны, находится на площади Победы. Монумент создал скульптор Валерий Ненаживин. Композиция состоит из пяти высоких пилонов, где размещены скульптуры уходящих на фронт воинов и жен, детей и матерей, которые остаются в тылу. У подножия монумента горит Вечный огонь.



