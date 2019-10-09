СК РФ вскрыл ячейку финансистов запрещенного ИГ. Они работали и в Санкт-Петербурге

Главное следственное управление Следственного комитета рапортует о том, что раскрытая преступная группа под видом благотворительности собрала почти 6 миллионов рублей для боевиков, воевавших в рядах запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство».

«С февраля 2015 года брат с сестрой, находясь на территории Кабардино-Балкарской Республики, осуществляли сбор денежных средств для финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации) через сеть Интернет. <...> В этот период под видом благотворительности было собрано более 6 млн рублей, которые переводились за рубеж для совершения преступлений террористической направленности в Сирийской Арабской Республике», – сообщает 9 октября Следственный комитет.

Для своей деятельности злоумышленники использовали мессенджер Telegram, куда приглашали желающих оказать помощь террористам. В рамках расследования уголовного дела об организации финансирования терроризма по части 4 статьи 205.1 УК РФ силовики провели масштабную операцию во многих регионах, включая Санкт-Петербург, где осуществлялась преступная деятельность. В домах 90 контрагентов были проведены обыски, в ходе которых изъяли десятки банковских карт, 6 тысяч долларов США, гаджеты и экстремистская литература.

Напомним, что это далеко не первый раз, когда силовики пресекают деятельность финансистов ИГИЛ. Так, в конце сентября в Подмосковье был пойман россиянин, примкнувший к ИГИЛ во время посещения Египта в 2015 году, а также организовавший сбор средств для боевиков в арабской республике. В июне Следственный комитет также рапортовал о пресечении деятельности преступной группы, которая собрала почти 8 миллионов рублей для ИГ. В мае в Северной Осетии был схвачен Георгий Гуев, которого следствие считает финансистом ИГ, хотя сам мужчина настаивает, что перечислял деньги благотворительной организации. До этого бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова отправили в СИЗО по аналогичному подозрению. Чиновники неоднократно обращали внимание на борьбу с отправкой денег боевикам. Так, Росфинмониторинг предложил без суда блокировать операции по счетам за финансирование терроризма и незаконных публичных мероприятий.



