Главой парламентской комиссии по культуре вместо оппозиционера Резника стал бывший глава спорткомитета Юрий Авдеев

Председателем комиссии Законодательного собрания по культуре, образованию и науке стал депутат от «Единой России» Юрий Авдеев, который до 2016 года работал главой комитета по физической культуре и спорту в Смольном. За его кандидатуру на заседании петербургского парламента 9 октября проголосовали 37 депутатов, пятеро высказались против, один воздержался, передает корреспондент «Фонтанки».

Юрий Авдеев сменит на посту беспартийного депутата Максима Резника, который возглавлял комиссию по культуре начиная с 2011 года, с прошлого созыва парламента. Оппозиционный депутат демонстративно отказался от должности после того, как его публичную деятельность раскритиковал спикер Заксобрания, лидер петербургской «Единой России» Вячеслав Макаров.

На предыдущем заседании 2 октября председатель парламента заявил с трибуны, что руководителю комиссии по культуре не пристало «зажигать на митингах с Навальным» (в конце сентября Максим Резник выступил на московской уличной акции в поддержку политзаключенных). Депутат в ответ заявил, что считает своей обязанностью, будучи председателем гуманитарной комиссии, отстаивать гуманитарные ценности.

Бывшему члену правительства Петербурга Юрию Авдееву 67 лет. Он окончил петербургский Государственный институт физической культуры имени Лесгафта. Вся его карьера связана с государственной политикой в области спорта. С 2005 по 2009 год Авдеев работал заместителем руководителя Федерального агентства по физической культуре и спорту. На протяжении трех лет – с 2009 по 2011 год – занимал пост вице-губернатора Псковской области. Петербургский комитет по физкультуре он возглавлял с 2013 по 2016 год, при губернаторе Георгии Полтавченко. За три года работы в парламенте он поучаствовал в написании восьми законодательных инициатив, большинство из них касались спортивной политики.



