Исследование: 4 из 10 россиян уверены, что контролируют соцсети своего ребенка

В России каждый восьмой родитель запрещает своим детям регистрироваться в соцсетях. Почти половина полагает, что контролируют сетевую активность ребенка. Исследование на тему цифровой безопасности провел сервис SuperJob, итоги опубликованы 9 октября.

Возраст, с которого молодому поколению можно смело осваивать Интернет, в РФ официально не определен. Решение, разрешать ли детям создавать аккаунты в соцсетях и мессенджерах, остается за родителями. Опрошенные социологами в основном склоняются к возрасту в 16 лет (29%). Почти столько же готовы чуть снизить планку, до 13-15 лет (26%). Не смущают странички в «Инстаграме» десяти-двенадцатилетних 11%. Сторонников полной сетевой свободы все же меньшинство: за отсутствие каких-либо возрастных ограничений выступили 4%, за переписку в Интернете учеников младшей школы — 2%. 18% россиян вообще бы не разрешали детям регистрировать собственные аккаунты.

А как же обстоит ситуация на деле? Почти в каждой четвертой семье у детей 7— 9 лет есть аккаунт в соцсетях (23%). Еще больше аккаунтов у десятилеток: 58%. Если же говорить о детях старше 13 лет, то об их присутствии в сетях говорили 87% родителей.

«При этом чем старше дети, тем чаще родители признавали, что не контролируют их аккаунты: 3% среди родителей детей 7—9 лет и 36% среди родителей подростков 16—17 лет», – говорится в исследовании.





Подавляющее большинство взрослых готовят со своими чадами о правилах безопасности в Сети. В основном подростков просят не общаться виртуально с незнакомцами, не разглашать персональные данные и не смотреть контент для взрослых.