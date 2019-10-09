В Колпино на акции «Три хвоста» собирают корм для белок и животных из приютов

В Колпинском районе Петербурга 9 октября стартовала благотворительная акция «Три хвоста» по сбору кормов для животных. В частности, для белок, живущих в парке на полуострове Чухонка.

Акция проходит в рамках молодежного проекта «Экорайон», сообщили в администрации Колпинского района. В течение 10 дней молодые активисты будут собирать корма для белок, обитающих на полуострове Чухонка, а также для кошек и собак, живущих в приютах.

С 9 по 12 октября сбор будет проводится с 17:00 до 18:00 в торговых центрах на Октябрьской улице, 8, и Оборонной улице, 1.

С 9 по 19 октября также будут работать дополнительные пункты сбора: в Доме молодёжи «Колпинец» (Заводской пр., 10), в посёлке Понтонный в подростково-молодёжных клубах «Балтика» (Южная ул., 13) и «Дельта» (Южная ул., 3), в посёлке Металлострой в клубах «Орлёнок» (Школьная ул., 12) и «Чайка» (Полевая ул., 2/30).

Для белок принимаются грецкие орехи, фундук и кедровые орешки (обязательно в скорлупе), тыквенные нежареные семечки и сухофрукты. Для кошек и собак из приютов – сухие корма и консервы.