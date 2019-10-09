Не только дешевая одежда, но и платежи. В России появилась AliExpress Russia

Alibaba, Mail.Ru Group и партнеры создали совместную компанию в сфере электронной коммерции. Об этом 9 октября сообщают «Ведомости».

Этот же состав участников объявил о планах по созданию бизнеса в сфере платежных систем, который будет предоставлять цифровые платежные услуги и электронные кошельки российским пользователям. В нем, по данным издания, примут участие еще и «Мегафон», USM, РФПИ и платежная система Alipay (входит в аффилированную с Alibaba Group компанию Ant Financial Services).

Пока стороны подписали не обязывающее соглашение. Mail.ru Group внесет активы в виде «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, став крупнейшим акционером в этом СП с долей 40%. Других деталей участники сделки не раскрыли.

О готовящейся сделке в сфере электронной коммерции стало известно в августе 2018 г. Осенью 2018 г. Alibaba, Mail.Ru Group, «Мегафон» и РФПИ подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия Aliexpress Russia.





У AliExpress Russia будет два гендиректора: один российский, второй китайский. Ими будут руководитель AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.ru Group Дмитрий Сергеев. Председателем совета директоров AliExpress Russia станет Борис Добродеев — нынешний гендиректор Mail.Ru Group, говорится в сообщении компаний.

Mail.Ru Group и Alibaba уже начали совместные проекты. Так, в феврале 2019 г. AliExpress договорилась с соцсетью «В контакте» — пользователи смогут приобретать товары прямо на платформе VK Apps.

Ранее Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия.