Китаец погиб в центре Петербурга. В него после ДТП отлетел автомобиль, столкновение попало на видео

Список ДТП с пешеходами, произошедших за последние часы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пополнили два случая. Один человек погиб, двое в больнице, причём второй – пассажир автомобиля.

Утром 9 октября, около 8:50, в центре Петербурга, на пересечении Гороховой улицы и набережной канала Грибоедова, случилось ДТП с летальным исходом. По словам Кирилла из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», чёрный автомобиль летел на запрещающий сигнал светофора, получил удар в бок и отлетел в пешехода. Эту версию подтверждает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области. По предварительной информации, мужчина 1966 года рождения на «Тойоте» совершил столкновение с БМВ под управлением водителя 1984 года рождения, после чего выехал на тротуар, где сбил 56-летнего мужчину.

Кто-то из участников группы предположил, что сбит китаец. Эту информацию подтверждает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». По его данным, погиб гражданин Китая.





ДТП частично попало на видео.

Два человека пострадали 8 октября около 23:20 в аварии на 145-м километре дороги «Южное полукольцо» под Кировском (Кировский район Ленинградской области). По предварительной информации УГИБДД, немолодой мужчина на «Рено Логане» сбил пешехода, который двигался по обочине в попутном направлении и вышел на проезжую часть. Светоотражателей на одежде пешехода не было, участок дороги не освещён, шёл дождь.

В больницу Шлиссельбурга были доставлены как пешеход, так и пассажирка автомобиля, сидевшая рядом с водителем. По данным «Фонтанки», мужчина, 38-летний житель Кировска, попал в реанимацию в тяжёлом состоянии, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, открытый перелом правого плеча, переломы ног и шоковое состояние. 59-летняя петербурженка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и была помещена в травматологию.

Точные обстоятельства ДТП выясняются.



