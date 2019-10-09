Из Cadillac в центре Петербурга вытащили крупную сумму. Без заначки остался юрист

Из салона Cadillac Escalade, припаркованного возле ТЮЗа в центре Петербурга, пропали 200 тысяч рублей. Владелец возле машины видел двоих, запомнил наушник.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), представившегося юристом 22-летнего уроженца Таджикистана обокрали около восьми часов вечера 8 октября на парковке театра у 48-го дома по Загородному проспекту. Исчезла только наличность, 200 тысяч лежали в бардачке. Машина при этом не повреждена, судя по всему, владелец забыл заблокировать двери. В заявлении, которое он написал уже ночью 9 числа, мужчина указал, что отошел от машины на полчаса, однако при этом смог назвать приметы одного из похитителей – вор был в очках, капюшоне и с гарнитурой на ухе. Скрывался злоумышленник якобы на «Инфинити».

Потерпевший назвал в качестве места работы Адвокатскую консультацию №1. Там оказывают бесплатную юридическую помощь малоимущим.



