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Строительство
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09.10.2019 10:06
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Бизнес в «Перспективе»

Бизнес в «Перспективе»

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе на пересечение Петербургского шоссе и улицы Кокколевской сдаются в аренду офисные помещения.

Бизнес-центр «Перспектива» построен в 2016 году по европейским стандартам с применением качественных энергоэффективных материалов и технологий: бесшумные швейцарские лифты, системы вентиляции и кондиционирования, высокие потолки, круглосуточная зона ресепшен и охрана, отопление и горячее водоснабжение от собственной газовой котельной. Панорамное остекление создаёт стильный лаконичный внешний облик, а изнутри открываются вдохновляющие виды на Петербург и Пушкин.

Здание находится на закрытой благоустроенной территории с парковкой на 125 машин. Его площадь – 10 000 кв м. В аренду предлагаются помещения размером 39, 43 и 107 кв. м с отделкой и пространство без отделки в формате «open space» – 566 кв. м. С территории есть выезды на Московское, Пулковское, Киевское шоссе, Витебский проспект, КАД. Рядом расположена остановка общественного транспорта, на котором можно добраться до центра Пушкина за 10 минут и за 20 – до ближайших станций метро. В здании работает кафе с разнообразной кухней и доступными ценами.

В непосредственной близости располагается малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы». Уже построены и заселены несколько жилых комплексов, готовятся к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Возможно приобретение бизнес-центра «под ключ».

Аренда помещений, готовые и строящиеся квартиры от застройщика ООО «Терминал-Ресурс» – в отделе продаж застройщика по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719 19 19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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