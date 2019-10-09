Россия будет строже относиться к визовым запросам США

Реакция российской стороны не может быть абсолютно симметричной после невыдачи виз ряду членов делегации РФ для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН, так как штаб-квартира ООН находится не в США.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

«Реакция и ответ должны быть в любом случае. Но что касается симметрии, то здесь ведь речь идет о том, что не были выданы визы по линии ООН... Однако мы будем строго, возможно, даже строже теперь относиться к визовым запросам, с которыми к нам обращается американская сторона, когда у нее возникает необходимость посещения Российской Федерации»,— сказал господин Вершинин.

Он также выступил за перенос работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США в 2020 году, но подчеркнул, что это может быть сделано только по решению Генассамблеи ООН.





Напомним, десять российских дипломатов не смогли получить визу, чтобы посетить сессию Генассамблеи. Они должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Позже из-за невыдачи виз сорвалась поездка российских дипломатов на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс». Кроме того, в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР устроил допрос депутата Госдумы члена комитета по международным делам Инги Юмашевой, которая направлялась на тот же форум.