«Мостотрест» укрепил облицовку на месте подмыва набережной Грибоедова. Но ходить по этому участку все равно нельзя

Специалисты ГБУ «Мостотрест» провели первоочередные мероприятия по стабилизации каменной облицовки аварийного участка набережной канала Грибоедова у дома 80. В конце сентября петербуржцы увидели, как кладка в этом месте сползает в канал.

«После обследования, водолазная группа учреждения начала производить укладку мешков с песко-цементной смесью в образовавшуюся полость в подводной и надводной части набережной. Дополнительно были смонтированы стойки с временным опорным брусом, чтобы зафиксировать часть блоков», – отмечают в пресс-службе предприятия 9 октября.

В «Мостотресте» нашему изданию сообщили, что речь идет не о несущих, а об облицовочных блоках. При этом полноценного капремонта этому участку ждать еще не один год. В адресной инвестиционной программе только проектные работы назначены на 2021 год.

Отметим, что для пешеходов этот участок по-прежнему недоступен. Жителей и гостей города просят пользоваться тротуаром на противоположной стороне проезжей части.



